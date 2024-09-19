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Окупанти вбили жителя Харківщини у день його народження

Окупанти вбили жителя Харківщини у день його народження

Вдень 19 вересня війська рф здійснили обстріл селища Вільча Чугуївського району. Загинув чоловік: сьогодні йому виповнилось 85 років.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У населеному пункті пошкоджено житлові будинки та адміністративні будівлі.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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