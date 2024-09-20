На Харківщині державі повернули землю біля російського кордону вартістю 30 млн гривень

У серпні 2021 року за Дворічанською селищною радою Куп’янського району зареєстровано право комунальної власності на земельну ділянку площею понад 3 га.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Зазначені землі розташовані уздовж державного кордону України на території Пісківської сільської ради колишнього Дворічанського району (наразі Дворічанської селищної ради Куп’янського району) Харківської області, тобто перебувають у зоні облаштування і утримання інженерно-технічних споруд та огорож державного кордону.

Реєстрація права комунальної власності Дворічанської селищної ради Куп’янського району щодо спірної земельної ділянки відбулась незаконно, оскільки спірна земельна ділянка, яка знаходиться в межах прикордонної смуги, відноситься до земель оборони, може перебувати виключно у державній власності, а її використання для ведення сільськогосподарської діяльності можливе лише з дозволу 4 прикордонного загону Державної прикордонної служби України.

Вибуття земель оборони з державної власності унеможливлює їх використання для захисту нашої країни. Окружна прокуратура звернулась до Господарського суду Харківської області з відповідним позовом в інтересах держави в особі Харківської обласної військової адміністрації до Дворічанської селищної військової адміністрації. Зазначений позов було задоволено.

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