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«Харківобленерго» оновило графіки відключень: розклад на 21-27 вересня

«Харківобленерго» оновило графіки відключень: розклад на 21-27 вересня

У «Харківобленерго» склали нові графіки відключень електроенергії в Харкові та області з 21 по 27 вересня.

В таблиці з годинами вимкнень червоним кольором виділено години без світла для певної групи, помаранчевим – ймовірні відключення (виходячи із поточної ситуації в об’єднаній енергосистемі України), жовтим – години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання.

Визначити групу, до якої відноситься та чи інша адреса, можна за допомогою наступної таблиці.

Агентство Телевидения Новости

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