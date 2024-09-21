Окупанти вдарили по Харкову трьома ФАБ-250: дані прокуратури

20 вересня близько 22:45 збройні сили рф здійснили черговий масований обстріл Харкова. Для ударів був використаний літак Су-34, який з Бєлгорода здійснив пуски трьох керованих авіаційних бомб. За попередніми даними, це ФАБ-250 з УМПК.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У Холодногірському районі авіабомба влучила по території приватного будинку. У Шевченківському районі зафіксовано влучання у проїжджу частину біля лікарні. У Київському районі – по території підприємства.

Станом на 00:30 21 вересня відомо про вісьмох постраждалих, серед яких дві дівчинки 10 та 17 років. У дітей діагностували гостру реакцію на стрес.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Агентство Телевидения Новости