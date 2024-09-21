Через обстріли Харківщини є загиблі та постраждалі: слідчі задокументували наслідки воєнних злочинів

Минулої доби військові рф завдавали удари по Харкову та населених пунктах Харківського, Богодухівського, Ізюмського та Куп’янського районів.

Поліцейські здійснили 33 огляди місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 17 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією російської федерації, повідомляє поліція Харківської області.

20 вересня внаслідок ворожого авіаційного обстрілу ФАБ-250 з модулем УМПК у місті Харків пошкоджено житлові будинки, готелі, будівлі вишів, медзакладів, автомобілі, транспортна інфраструктура, дорожнє покриття. Постраждали 13 цивільних громадян, у тому числі троє дітей 10, 12, 17 років.

У селищі Ківшарівка через авіаційний удар ФАБ-250 з модулем УМПК пошкоджено територію ринку, будівлі ДСНС, комунального підприємства, приміщення дитячого садка, автомобіль, магазин. Загинули цивільні чоловік та жінка, ще двоє жінок постраждали.

Село Шестакове ворог обстріляв з РСЗВ «Торнадо-С». Пошкоджено приватні домоволодіння. Сталося займання приміщень ферми. Дістали поранення двоє працівників сільгосппідприємства. Загинуло 10 корів, близько 20 поранено.

З мінометів росіяни обстріляли село Івашки. Дістали поранення двоє цивільних чоловіків та жінка. Пошкоджено два приватних будинки, автомобілі.Внаслідок ворожого обстрілу FPV-дроном у селі Баранівка сталося займання трави.

У селі Шийківка ворожим артилерійським обстрілом пошкоджено нежитлову будівлю підприємства.У селі Загризове пошкоджено приватний будинок, гараж, господарчі споруди.

З РСЗВ «Ураган» ворог обстріляв Куп’янськ. Пошкоджено приватні будинки.

У селі Вільхівка внаслідок ворожого авіаційного обстрілу біля кладовища горіла суха трава.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 20 вересня силами поліції з Чугуївського та Куп’янського районів евакуйовано 45 людей, в тому числі 14 дітей.

Агентство Телевидения Новости