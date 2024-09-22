На честь загиблого бійця KRAKEN у Харкові створили мурал

У Харкові на проспекті Тракторобудівників з’явився стінопис на честь бійця підрозділу KRAKEN Олега «Ювеліра» Сапаленка.

Про це повідомив засновник спецпідрозділу KRAKEN Костянтин Немічев.

З 2014 році Олег був активним учасником подій Революції Гідності в Харкові, а у 2016 пішов на фронт боронити країну у складі ДШВ.

Початок повномасштабного вторгнення військовий зустрів у лавах ЗСУ на посаді розвідника-снайпера, а згодом перевівся до спецпідрозділу KRAKEN. Олег загинув 24 червня 2022 року, під час виконання бойового завдання поблизу селища Дементіївка.

Мурал створено за ініціативи побратимів та родини «Ювеліра».

Агентство Телевидения Новости