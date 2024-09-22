Терехов повідомив, що буде на місці вигорілого соснового бору на Салтівці

У Харкові на місці вигорілого внаслідок пожежі соснового бору біля колишнього ТРЦ «Караван» буде створена рекреаційна зона.

Як повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Ми висадимо там дерева, розіб’ємо парк, зробимо зону відпочинку. Жодної забудови там не буде, адже це легені Харкова», – сказав мер.

Нагадаємо, 17 вересня рятувальники під час гасіння пожежі у лісосмузі в районі вул. Нескорених потрапили під російський обстріл: окупанти вчергове скинули на Харків КАБи. Поранень зазнали четверо працівників ДСНС.

Агентство Телевидения Новости