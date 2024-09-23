«Дуже скоро» Нідерланди планують поставити Україні три установки до Patriot

Нідерланди вже поставили Україні радарну систему до ЗРК Patriot і невдовзі поставлять три пускові установки.

Про це міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс сказав в інтерв’ю Delfi, повідомляє «Європейська правда».

«Я можу говорити тільки про те, що ми поставили. Ми поставили радарну систему і дуже скоро поставимо три пускові установки. Ми також намагаємося знайти інші елементи, які необхідні для укомплектування системи», – сказав він.

Зауважимо, що йдеться про так званий пазл Patriot, з ініціативою якого виступила ще попередниця Брекельманса Кайса Оллонгрен. Згідно з задумом, Нідерланди й інші країни нададуть різні компоненти систем Patriot, щоб Україна отримала повноцінний комплекс.

За словами Брекельманса, є кілька країн, які також дуже хочуть допомогти Україні з ППО і вони роблять усе можливе.

«Але вони зіткнулися з деякими проблемами, через які не можна зібрати цю систему. І це залежить від інших країн, чи хочуть вони бути відкритими. Причина, через яку ми не завжди прозорі, полягає в тому, що ми не хочемо інформувати росію. А якщо я розповім усі оперативні деталі, то ми зробимо Росію мудрішою, ніж вона вже є. І я не думаю, що ми повинні інформувати росію», – сказав міністр.

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