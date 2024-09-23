Заступником Синєгубова призначено екскерівника ДП «Дороги Харківщини»

Новим заступником начальника Харківської обласної військової адміністрації став Ігор Турченко, колишній директор ДП «Дороги Харківщини».

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На новій посаді Ігор Турченко, який має досвід роботи на керівних посадах у сфері будівництва, координуватиме діяльність департаментів архітектури, капітального будівництва та сферу ЖКГ.

Як зазначив Синєгубов, попереду – проходження опалювального сезону, продовження будівництва, зміцнення фортифікацій та відновлення зруйнованої інфраструктури.

«Заступник має забезпечити ефективне планування і реалізацію проєктів відновлення зруйнованих та пошкоджених ворогом лікарень, шкіл, дитячих садків і комунікацій, що є головним для подальшого проживання наших людей в громадах області. Усе це є критично важливим для якнайшвидшого повернення до стабільного життя. Попереду багато роботи», – підкреслив начальник ОВА.

Агентство Телевидения Новости