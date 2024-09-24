У Курській області загинув командир мінометного взводу з Харківщини

На війні з рф, в районі населеного пункту Суджа Курської області, загинув старший лейтенант Павло Чаркіна, командир 1 мінометного взводу, старший офіцер 1 мінометної батареї штурмового батальйону.

Про це повідомили в компанії MobiDev.

«Наш колега, системний адміністратор Павло Чаркін, який приєднався до команди MobiDev у 2020 році. А 4 вересня цьогоріч ми отримали звістку про його загибель», – йдеться в повідомленні.

Як розповіли в компанії, Павло – випускник НТУ ХПІ 2015 року. У виші він пройшов військовий вишкіл та здобув звання молодшого лейтенанта командного складу, офіцера запасу. Воював з перших місяців повномасштабного вторгнення та отримав за це час кілька нагород:

Нагрудний знак 92 окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана СіркаВідзнаку «За участь у боях на сватівському напрямку» від командування 92 окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана СіркаВідзнаку «За оборону Харкова» 92 окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана СіркаМедаль Президента України «За військову службу»

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