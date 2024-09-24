У Харкові на станції метрополітену поліція виявила чоловіка, який був у розшуку

На станції метро «Метробудівників» поліцейські виявили 32-річного харків’янина, який розшукувався за вчинення наркозлочину.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Повідомлено ініціатора розшуку.

В ході відпрацювання території поліцейські викрили трьох громадян у незаконному обігу наркотичних речовин. У порушників вилучили заборонені речовини.

Минулої доби на території Харківщини сталося 20 дорожньо-транспортних пригод, в яких 8 громадян отримали травми, зазначають у поліції.

Агентство Телевидения Новости