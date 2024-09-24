Погрожував колишній дружині розправою: у Харкові затримали домашнього тирана

21 вересня мобільна група сектору протидії домашньому насильству відділу превенції Харківського районного управління поліції № 2 виїхала за фактом повідомлення про вчинення домашнього насильства.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

39-річна заявниця повідомила, що колишній чоловік постійно її переслідує, вчиняє сварки. Одного дня прийшов до неї на роботу в стані алкогольного сп’яніння з палицею в руках, вчинив сварку, неадекватно поводився.

Після спілкування з чоловіком поліцейські викликали бригаду медичної допомоги, яка доставила його до спеціалізованого медичного закладу.

Зловмисник неодноразово притягався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства.

Раніше слідчими було відкрито кримінальне провадження за статтею 126-1 (домашнє насильство) Кримінального Кодексу України за нанесення своїм дітям легких тілесних ушкоджень.

Агентство Телевидения Новости