У Харкові викрито жінку, яка ностальгувала за срср та підтримувала путіна

Жителька Харкова, будучи палкою прихильницею «совєтів», активно ділилась своїми поглядами в інтернеті. Жінка завела сторінку в забороненій в Україні соціальній мережі «Одноклассники», де публікувала дописи, у яких возвеличувала рф та срср.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Зокрема, ностальгуючи за радянським минулим, підозрювана викладала зображення прапора червоного кольору із серпом та молотом, стверджуючи, що це «флаг» її «родной страны», розміщувала фотографії сталіна і картинки з п’ятикутною червоною зіркою.

Втім, жінка сумувала не тільки за часами срср. Вона також публікувала мапи так званої «новоросії» і постила дописи на підтримку діючого президента рф. Водночас про українських військових підозрювана писала, що «нацисти вбивають мирне населення Донбасу», супроводжуючи текст зображенням свастики.

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру харків’янці за фактами поширення символіки комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та розповсюдження матеріалів із закликами до змін меж території або державного кордону України (ч. ч. 1, 2 ст. 436-1, ч. 1 ст. 110 КК України).

Наразі підозрювана переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Агентство Телевидения Новости