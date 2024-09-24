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На Харківщині жінка народила в машині швидкої допомоги
Сьогодні, 24 вересня, о 5:05 медики Харківщини прийняли пологи в автівці екстреної меддопомоги.
Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
«В машині ЕМД народилася здорова дівчинка вагою 3000 г, зростом 49 см. Безпосередню акушерську допомогу породіллі надала бригада ЕМД 2405 у складі: фельдшера Євгена Шведова Євгена та водія Руслана Савченка», – йдеться в повідомленні.
Жінку разом з новонародженої дівчинкою доставили до лікувального закладу.