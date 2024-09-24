В ГУР показали звільнений від окупантів Вовчанський агрегатний завод на Харківщині

У вівторок, 24 вересня, в результаті спецоперації підрозділи ГУР повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу на Харківщині та знищили окупантів в усіх будівлях підприємства.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України.

Операцію здійснили спеціальні групи ГУР: «Стугна», «Парагон», РДК, «Юнгер», БДК, «Терор».

«Бійці ГУР МОУ здійснювали системну зачистку будівель заводу, постійно вступаючи в контактні бої з противником в умовах щільної забудови. В окремих випадках українські спецпризначенці вступали з ворогом у рукопашний бій», – розповіли в ГУР.

Росіяни перетворили агрегатний завод у свою пропагандистську «фортецю», задіюючи в її обороні найбільш мотивовані та професійні підрозділи, серед яких були навіть бійці 45 бригади СпП повітряно-десантних військ (кубінка, москва).

Окрім того проти українських розвідників безперервно застосовувалися значна кількість артилерії, ударних дронів-камікадзе, КАБів та важкі вогнеметні системи «Солнцепьок».

Попри шалений опір ворога, бійцям ГУР МОУ вдалося знищити противника, взяти полонених та поповнити обмінний фонд.

Територію агрегатного заводу передано під контроль ЗСУ після зачистки усіх 30 будівель об’єкту.

Агентство Телевидения Новости