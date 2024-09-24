Пожежі та зруйновані будинки: правоохоронці показали наслідки ударів по Харківській області

24 вересня близько 16:10 збройні сили рф обстріляли Купʼянськ. Загинула жінка 93 років, ще одна 57-річна цивільна мешканка отримала поранення. Пошкоджено житлові будинки і господарчі споруди.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Близько 14:10 та 16:05 ворог також бив по Курилівці – руйнувань зазнали житлові будівлі. Без постраждалих.

Також внаслідок ворожих обстрілів села Варварівка Чугуївського району поранено 77-річну жінку та 56-річного чоловіка. Ще один цивільний житель віком 61 рік загинув.

Також окупанти обстріляли село Богуславка Ізюмського району — зруйновано житловий будинок та пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури. Без постраждалих.

За процесуального керівництва Купʼянської, Чугуївської та Ізюмської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости