У Харкові на Холодній горі перекриють рух провулком: працюватиме «Харківзеленбуд»

Рух транспорту у провулку Болгарському, на ділянці від вулиці Полтавський Шлях до Григорівського шосе, заборонений до 15:00 25 вересня.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

За даними Департаменту будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення СКП «Харківзеленбуд» робіт з видалення дерев.

Об’їхати закриту ділянку можна вулицями Полтавський Шлях, Петра Болбочана, Дудинської, Григорівським шосе та ін.

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