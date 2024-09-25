Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:36
Просмотров: 85

У Харкові на Холодній горі перекриють рух провулком: працюватиме «Харківзеленбуд»

У Харкові на Холодній горі перекриють рух провулком: працюватиме «Харківзеленбуд»

Рух транспорту у провулку Болгарському, на ділянці від вулиці Полтавський Шлях до Григорівського шосе, заборонений до 15:00 25 вересня.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

За даними Департаменту будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення СКП «Харківзеленбуд» робіт з видалення дерев. 

Об’їхати закриту ділянку можна вулицями Полтавський Шлях, Петра Болбочана, Дудинської, Григорівським шосе та ін.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 