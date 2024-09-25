Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:15
Просмотров: 40

Четверо поранених внаслідок масованого обстрілу Харкова – у важкому стані

Четверо поранених внаслідок масованого обстрілу Харкова – у важкому стані

Дванадцятеро постраждалих внаслідок обстрілу Харкова 24 вересня залишаються в лікарнях.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Четверо з постраждалих – у важкому стані, інші отримали лікування амбулаторно.

В зруйнованому будинку триває рятувальна операція.

Нагадаємо, 24 вересня близько 15:15 ворог здійснив пуски восьми керованих авіабомб по Харкову та передмістю. Орієнтовно обстріл вівся з літаків СУ-34 з території бєлгородської області рф.

«Шість ворожих боєприпасів вдарили по Шевченківському, Київському, Салтівському та Немишлянському районах Харкова. Один із ворожих боєприпасів, за попередніми даними, ФАБ-500, влучив у багатоквартирний житловий будинок в Київському районі. Внаслідок удару зруйновано чотири поверхи, одна людина загинула, щонайменше дев’ятеро – зазнали поранень. Під завалами будівлі можуть перебувати люди», – сказав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 