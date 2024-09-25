Четверо поранених внаслідок масованого обстрілу Харкова – у важкому стані

Дванадцятеро постраждалих внаслідок обстрілу Харкова 24 вересня залишаються в лікарнях.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Четверо з постраждалих – у важкому стані, інші отримали лікування амбулаторно.

В зруйнованому будинку триває рятувальна операція.

Нагадаємо, 24 вересня близько 15:15 ворог здійснив пуски восьми керованих авіабомб по Харкову та передмістю. Орієнтовно обстріл вівся з літаків СУ-34 з території бєлгородської області рф.

«Шість ворожих боєприпасів вдарили по Шевченківському, Київському, Салтівському та Немишлянському районах Харкова. Один із ворожих боєприпасів, за попередніми даними, ФАБ-500, влучив у багатоквартирний житловий будинок в Київському районі. Внаслідок удару зруйновано чотири поверхи, одна людина загинула, щонайменше дев’ятеро – зазнали поранень. Під завалами будівлі можуть перебувати люди», – сказав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости