На Харківщині виявили любителя «руського миру»: схвалював дії путіна

Поліцейські повідомили мешканцю Харківщини про підозру у колабораціонізмі.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

У публічних місцях чоловік неодноразово висловлювався щодо правильності та правомірності поширення суверенітету російської федерації на території України.

Під час розмови порушник стверджував, що «Україна повинна неодмінно приєднатись до російської федерації».

Дізнавачі відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 під процесуальним керівництвом Харківської окружної прокуратури повідомили 31-річному чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

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