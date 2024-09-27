У Харкові комунальники ремонтують внутрішньобудинкові системи на Салтівці

У Салтівському районі цього року вже замінили 5.6 км внутрішньобудинкових систем.

Капітальні ремонти об’єктів виконані в 41 будинках, технічними оглядами охоплено всі 953 багатоповерхівки, які перебувають на обслуговуванні, повідомляє КП «Харківводоканал».

«Закінчуємо ремонт у будинку по вулиці Тракторобудівників. Оновили 70 метрів систем холодного водопостачання із заміною обладнання та засувок. Надалі намітили перекласти ще 90 метрів мереж. На постійному контролі заявки харків’ян на диспетчерську службу, щодня відпрацьовуємо близько 60 різних звернень», – повідомив начальник дільниці Андрій Євдошенко.

З початку року у Харкові замінили понад 21,6 км систем, значні ремонти провели у 450 будинках.

Агентство Телевидения Новости