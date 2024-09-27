На Харківщині працює програма з забезпечення населення ліками

Програма «Доступні ліки» робить лікування хронічних захворювань доступнішим для українців.

Про це повідомила заступниця начальника Харківської ОВА Олена Логвинова. Мова йде про програму «Доступні ліки», пілотний проєкт «Укрпошта. Аптека» та мобільні аптечні пункти.

Пацієнти, які через свій стан здоров’я потребують постійного прийому певних ліків, можуть отримати такі препарати безоплатно або з невеликою доплатою завдяки відшкодуванню вартості таких препаратів аптеці з боку НСЗУ. Наразі по Харківській області 106 аптечних пунктів мають договір з Національною службою здоров’я України за програмою.

В умовах воєнного стану пацієнти отримують «доступні ліки» як за електронним, так і за паперовим рецептом. Знайти найближчу аптеку, яка працює за програмою «Доступні ліки», можна за телефоном 16-77.

«Це препарати для лікування серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми, цукрового діабету ІІ типу, нецукрового діабету, розладів психіки та поведінки, епілепсії. Якщо ще не підписана декларація з сімейним лікарем, то це варто зробити. Без декларації скористатися програмою «Доступні ліки» буде неможливо», – повідомила заступниця начальника Харківської ОВА Олена Логвинова.

Також в Харківській області працюють мобільні аптечні пункти. Проєкт був організований і впроваджений завдяки сприянню Харківської ОВА спільно з Міністерством охорони здоров’я України та співпрацею з Товариством з обмеженою відповідальністю «Аптека 9-1-1». Він спрямований на забезпечення доступності лікарських засобів для мешканців віддалених та постраждалих від війни територій.

Крім того, АТ «Укрпошта» за сприяння Міністерства охорони здоров’я та Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України реалізує проєкт «Укрпошта. Аптека» з безплатної доставки ліків у прифронтові райони. Проєкт спрямований на доступ до аптек в деокупованих та прифронтових населених пунктах, до ліків які можуть бути відсутні в найближчій аптеці, до медикаментів за програмою «Доступні ліки».

Аби придбати лікарські засоби в межах проєкту «Укрпошта. Аптека», необхідно зателефонувати до контакт-центру за номером 0 800 300 545 та слідувати інструкції у голосовому меню для зв’язку з фахівцем. Сформоване замовлення буде надіслано клієнту до найближчого відділення за послугою «Укрпошта Експрес».

Доставка безплатна. Щойно посилка буде готова до видачі, замовник отримає SMS-повідомлення. Щоб перевірити, чи правильно укомплектовано замовлення, можна оглянути посилку при отриманні.

Агентство Телевидения Новости