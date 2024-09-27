У Харкові комунальники продовжують усувати наслідки обстрілу на Салтівці

Працівники комунальних підприємств продовжують усувати наслідки ворожих обстрілів, які сталися 24 вересня.

Про це повідомляє міськрада.

Зокрема, роботи тривають на місці влучання керованої авіабомби в багатоповерхівку на Салтівці.

Фахівці закривають віконні контури в пошкоджених будинках, продовжується прибирання території.

Нагадаємо, внаслідок ворожих атак, які сталися 24 вересня, в різних районах Харкова пошкоджень зазнали 68 будівель. Там було вибито понад 1,8 тис. вікон у квартирах і майже 1,2 тис. – у місцях загального користування.

Агентство Телевидения Новости