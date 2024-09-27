Земельні ділянки у Харкові вартістю майже 147 млн гривень, будуть повернуті міській громаді

Суд апеляційної інстанції задовольнив позов Київської окружної прокуратури Харкова в інтересах держави в особі Харківської міської ради до ТОВ про розірвання договорів оренди та зобов’язання повернути земельні ділянки загальною площею майже 1,4 га.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Встановлено, що на підставі рішення Харківської міської ради ще у 2005 році товариству з обмеженою відповідальністю надано в оренду дві земельні ділянки, розташовані по просп. Героїв Харкова, для будівництва ділового культурно-комерційного центру з прибудовою до неї адміністративно-торговельних приміщень. Нормативна грошова оцінка цих земель складає майже 147 млн гривень.

Однак ТОВ дотепер не розпочало будівництво і навіть не отримувало дозвільні документи. Крім того, вказане товариство протягом останніх декількох років сплачує орендну плату за земельні ділянки не в повному обсязі й станом на 16.09.2022 мало податковий борг з орендної плати в розмірі майже 1 млн гривень. Через ці обставини міська рада вже двічі була вимушена звертатись до суду щодо стягнення грошових коштів.

Поки діють договори оренди землі з ТОВ, Харківська міська рада не може передати земельні ділянки іншому добросовісному забудовнику, який зможе побудувати необхідні об’єкти нерухомості, сплачуватиме орендну плату та здійснюватиме утримання території в належному стані.

У зв’язку з цим окружною прокуратурою до Господарського суду Харківської області було подано заяву до ТОВ про розірвання договорів оренди та повернення зазначених ділянок. Однак рішенням суду першої інстанції, залишеним без змін постановою Східного апеляційного господарського суду, в задоволенні позову відмовлено повністю.

Постановою Верховного Суду касаційну скаргу заступника керівника Харківської обласної прокуратури задоволено частково, постанову суду апеляційної інстанції та рішення суду Господарського суду Харківської області скасовано, а справу передано на новий розгляд.

Судом першої інстанції в задоволенні позову було відмовлено повністю. Однак прокурори, не погодившись з вказаним рішенням та послідовно відстоюючи позицію, подали на нього апеляційну скаргу.

Таким чином, за принципової позиції прокуратури, 26.09.2024 Східним апеляційним господарським судом рішення суду першої інстанції скасовано, прийнято нове судове рішення, яким позов прокурора задоволено в повному обсязі — землі буде повернуто Харківській міській територіальній громаді.

Агентство Телевидения Новости