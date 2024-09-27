На Харківщині енергетики повернули світло для понад 1300 споживачів

Фахівці Дергачівського району електричних мереж АТ «Харківобленерго» відновили електропостачання для більшості споживачів у селі Слатине та селі Безруки Харківського району, знеструмлених внаслідок ворожих обстрілів.

Про це повідомляє Харківобленерго.

Як розповів начальник Дергачівського РЕМ Володимир Климчук, внаслідок прильотів пошкоджень зазнала повітряна лінія, яка живить обидва населених пункти.

«Виконання робіт ускладнювали важкі умови: висока температура повітря через пожежі, які розпочалися після обстрілу, та низький рівень видимості через задимлення. Незважаючи на це, нам вдалося відремонтувати лінію та заживити 1309 споживачів. Без світла ще 72 абоненти. Після ліквідації осередків пожежі та отримання відповідного дозволу від рятувальників будемо робити огляд мереж та вирішувати питання щодо відновлення електропостачання для всіх знеструмлених споживачів», – зазначив Володимир Климчук.

Нагадаємо, за останню добу населені пункти Дергачівської громади потерпали від запусків ворожих КАБів та обстрілів з РСЗВ, що призвело до пожеж в екосистемах та приватних будинках.

Агентство Телевидения Новости