На Курщині загинув гранатометник з Харківської області

На Харківщині попрощалися з жителем Богодухівського району, солдатом Олексієм Суботою.

Про це повідомили в Краснокутській селищній раді.

Гранатометник 2 десантно-штурмового відділення 3 десантно-штурмового взводу 3 десантно-штурмової роти 1 десантно-штурмового батальйону військової частини А0284 Олексій Субота загинув 26 серпня 2024 року на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора поблизу населеного пункту Черкаське Порічне Суджанського району Курської області російської федерації.

Поховали Героя в рідному селі Мирне Краснокутської громади.

Агентство Телевидения Новости