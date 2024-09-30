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На Курщині загинув гранатометник з Харківської області
На Харківщині попрощалися з жителем Богодухівського району, солдатом Олексієм Суботою.
Про це повідомили в Краснокутській селищній раді.
Гранатометник 2 десантно-штурмового відділення 3 десантно-штурмового взводу 3 десантно-штурмової роти 1 десантно-штурмового батальйону військової частини А0284 Олексій Субота загинув 26 серпня 2024 року на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора поблизу населеного пункту Черкаське Порічне Суджанського району Курської області російської федерації.
Поховали Героя в рідному селі Мирне Краснокутської громади.