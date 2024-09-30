На Куп’янському та Харківському напрямках протягом доби точилося 16 боїв

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 30 вересня. 950 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 153 бойових зіткнення. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також противник був активним на Курахівському напрямку.

За уточненою інформацією, за вчора росіяни завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах удару однією ракетою та 88 авіаударів, скинувши 146 КАБів. Крім цього, здійснили понад 4400 обстрілів, з них 141 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів зокрема у районах населених пунктів Вовчанськ, Муравське, Золочів, Зелений Гай, Богуславка, Чернещина, Ізюмське Харківської області.

На Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку точилося 13 боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Вишневого, Кучерівки, Кругляківки, Новоосинового та Лозової.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости