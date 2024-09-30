Під обстрілами перебували чотири райони Харківщини, є постраждалі: зведення ОВА

Протягом доби окупанти обстрілювали Харківський, Богодухівський, Ізюмський та Куп’янський райони Харківської області. Постраждали четверо людей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

15:31 с. Руські Тишки, Харківський район: внаслідок обстрілу горіла трава на площі 2 га.

16:09 с. Богуславка, Ізюмський район: внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 17 приватних будинків, дві господарчі споруди. Постраждав 25-річний чоловік та 85-річна жінка.

Обстріли Богодухівського району

11:25 с. Одноробівка: внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено п’ять двоповерхових будинків, амбулаторія, приміщення старостату, будинок культури, господарчі споруди. Постраждала 59-річна та 49-річна жінка.

22:45 селище Золочів: внаслідок влучання КАБ в землю на території агрокомплексу пошкодженні господарча споруда та вантажний автомобіль.

22:45 с. Одноробівка: зафіксоване влучання КАБ в поле за межами населеного пункту.

Вже сьогодні вранці, 30 вересня, близько 5:13, у Краснокутській громаді внаслідок удару БпЛА «шахед» горіла лісова підстилка на площі 3 га.

Село Одноробівка

Обстріли Куп’янського району 29 вересня

17:06 Куп’янськ: внаслідок обстрілу горіла господарча споруда та автомобіль.

16:10 с. Ковалівка, Кіндрашівська громада: внаслідок обстрілу горів будинок.

13:50 смт Куп’янськ-Вузловий: внаслідок обстрілу горів автомобільний причіп, автомобіль, господарча споруда та мопед.

Село Одноробівка

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