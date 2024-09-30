Вночі на Харківщині працювала ППО: окупанти запустили по Україні понад 70 «шахедів»

Військові рф з 19:00 29 вересня по 8:00 30 вересня атакували Україну ракетами різних типів та ударними БпЛА. Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Про це повідомили в Повітряних Силах ЗС України.

Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 76 засобів повітряного нападу противника:

однієї балістичної ракети «Іскандер-М» із окупованого Криму;однієї керованої авіаційної ракети Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької обл.;однієї протирадіолокаційної ракети Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря;73 ударних БпЛА типу Shahed із районів Курськ, Єйськ, Орел – рф.

В результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 67 ворожих ударних БпЛА типу Shahed у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, ще три – локаційно втрачено у північних регіонах України внаслідок протидії РЕБ. Один БпЛА залишається в повітряному просторі України, йде бойова робота.

Агентство Телевидения Новости