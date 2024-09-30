Суд відправив під варту вчителя фізкультури з Харкові, якого підозрюють в зґвалтуванні трьох школярів

Колишнього вчителя фізкультури з Харкова, якого підозрюють в зґвалтуванні та розбещенні трьох хлопчиків, відправили під варту на два місяці.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у 2018-2021 роках підозрюваний працював вчителем фізичної культури у різних навчальних закладах Харкова. Правоохоронці встановили, що протягом цього періоду він чинив сексуальні дії стосовно школярів. Потерпілими стали троє хлопчиків віком 11-13 років.

Надалі підозрюваний звільнився та переїхав жити до чоловічого монастиря у Тернопільській області.

За процесуального керівництва однієї з окружних прокуратур м. Харкова чоловіку повідомлено про підозру у зґвалтуванні особи, яка не досягла чотирнадцяти років, та у вчиненні розпусних дій щодо малолітньої особи (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 КК України).

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб – до 26 листопада 2024 року – без визначення розміру застави.

Агентство Телевидения Новости