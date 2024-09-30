У Харкові жінка скоїла ДТП та поїхала з місця: поліція розшукала винуватицю

У Харкові водій автомобіля Mercedes здійснив зіткнення з іншим авто, після чого поїхав з місця.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

29 вересня, вдень, патрульні отримали виклик про ДТП в Шевченківському районі. Поліцейські оперативно прибули на місце автопригоди.

Поспілкувавшись з очевидцями події було встановлено державний номерний знак авто. Під час перевірки за наявними базами патрульні встановили ймовірне місцезнаходження автомобіля.

Як результат, авто Mercedes було виявлено на вулиці Велика Панасівська біля одного із житлових будинків, у якого були характерні пошкодження. Також розшукали й водійку, яка зізналася, що скоїла ДТП та поїхала з місця.

Патрульні склали на водійку адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та ст. 122-4 (Залишення місця ДТП).

Агентство Телевидения Новости