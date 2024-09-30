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Пішла з дому та не повернулася: на Харківщині розшукують зниклу жінку

Пішла з дому та не повернулася: на Харківщині розшукують зниклу жінку

Співробітники відділу поліції № 3 ХРУП № 1 встановлюють місцезнаходження 72-річної мешканки міста Мерефа Харківського району Лариси Грінченко.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

28 вересня жінка пішла з дому та до теперішнього часу її місцеперебування невідомо.

Її прикмети: зріст 170 см, худорлява, темне з сивиною волосся, сірі очі.

Була одягнена в шапку молочного кольору, червоний светр, зелені спортивні штани, світлі мокасини. Жінка має проблеми з пам’яттю.

Якщо вам відома будь-яка інформація про розшукувану, просимо повідомити до поліції за номерами телефонів: 102, 099- 073-24-99, 050-728-20-81 чи іншим зручним способом, закликають у поліції.

Агентство Телевидения Новости

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