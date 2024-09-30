На Харківщині триває евакуація з населених пунктів, що піддаються ворожим обстрілам

29 вересня поліцейські сектору превенції Куп’янського РВП спільно з поліцейськими полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області евакуювали 14 мешканців Курилівської ТГ та Купʼянської МТГ.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області.

Евакуація населення здійснювалася працівниками поліції на службових автомобілях. Евакуйованих громадян поліцейські вивезли до безпечніших місць та передали волонтерам.

Загалом з початку року силами поліції з Курилівської територіальної громади евакуйовані понад 340 мешканців громади, понад 100 жителів – з Купʼянської міської територіальної громади.

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