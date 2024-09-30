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У Харкові трамвай №20 тимчасово змінить маршрут: ремонт контактної мережі

У Харкові трамвай №20 тимчасово змінить маршрут: ремонт контактної мережі

Рух трамваїв на вул. Клочківській та пр. Перемоги, на ділянці від вул. Європейської до розворотного кола «Пр. Перемоги», буде припинений з 10:00 до 15:00 години 1 та 2 жовтня.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з аварійним ремонтом контактної мережі.

У цей період трамваї курсуватимуть так:

№20: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Велика Панасівська – пров. Лосівський – пров. Пискунівський – проїзд Рогатинський – вул. Клочківська – розворотне коло «Вул. Європейська».

На час відсутності трамвайного сполучення курсуватиме тимчасовий автобус №221 від пр. Перемоги (розворотне коло) до вул. Європейської, на пр. Перемоги та вул. Клочківській.

Агентство Телевидения Новости

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