На Харківщині після капітального ремонту знову працює сучасна амбулаторія

Оновлений медзаклад відкрився завдяки сприянню Харківської обласної військової адміністрації та фінансуванню Височанської селищної ради.

Про це повідомила заступниця начальника ХОВА Олена Логвинова.

«Після капітального ремонту у селищі Високий Харківського району запрацювала амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Медзаклад забезпечено автономними котельнями, потужним генератором, сучасними меблями та обладнанням. Окрему увагу приділили забезпеченню умов для людей із маломобільних груп населення в межах реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні. Це питання перебуває на особистому контролі начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова», – сказала Олена Логвинова.

За словами Височанського селищного голови Олександра Мороза, на відбудову амбулаторії селищна рада з місцевого бюджету виділила понад 6,7 мільйона гривень. Основні витрати спрямували на придбання будівельних матеріалів та підіймальної площадки; ремонт електромереж, каналізації та водопроводу; проєктування і встановлення системи пожежної сигналізації; капітальний ремонт частини нежитлових приміщень; ремонт асфальтобетонного покриття.

В ході візиту Олена Логвинова передала працівникам Височанської амбулаторії ключі від службового автомобіля Nissan, який за підтримки МОЗ надійшов від Уряду Японії.

Цей автомобіль буде задіяний у наданні медичних послуг жителям громади та прилеглих населених пунктів.

Наразі штат колективу амбулаторії поповнюється лікарями окремих спеціальностей. Відтепер пацієнти мають можливість відвідувати дерматолога, ендокринолога, акушера-гінеколога та уролога.

Агентство Телевидения Новости