Від початку доби на Харківщині ЗСУ відбили 12 атак окупантів

Оперативна інформація станом на 16:00 30.09.2024 щодо російського вторгнення.

Загалом від початку доби відбулося 80 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку російські окупанти сім раз без успіху атакували оборонні рубежі українських підрозділів поблизу Бугруватки, Стариці та Вовчанську, два боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили п’ять ворожих атак неподалік Синьківки, Новоосинового, Глушківки та Вишневого, ще два боєзіткнення тривають поблизу Кругляківки.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 14 атак біля Греківки, Макіївки, Невського, Новосадового, Діброви, Серебрянки, Григорівки та у Серебрянському лісництві. Десять боєзіткнень на цей час завершилися, ще чотири – тривають. Противник застосовував авіацію по району Серебрянського лісництва, скинувши понад 60 некерованих авіаційних ракет.

Ворог проводив дві наступальні дії на Сіверському напрямку в районах населених пунктів Верхньокам’янське та Білогорівка, українські захисники відбили обидві атаки противника. Також ворог завдав авіаційного удару в районі Сіверська застосувавши шість авіабомб.

На Краматорському напрямку загарбники, за підтримки авіації, здійснили два штурми позицій ЗСУ поблизу Часового Яру. Один бій завершено, ще один – триває.

На Торецькому напрямку відбулося десять ворожих атак в районах Торецьку, Залізного, Неліпівки, Щербинівки. Агресор завдав авіаційного удару по Костянтинівці, вже застосувавши три авіабомби.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 13 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів, Новоторецьке, Суха Балка, Миколаївка, Селідове та Михайлівка. Сили оборони стримують натиск та відбили сім атак противника, шість боєзіткнень ще триває. Втрати ворога уточнюються.

На Курахівському напрямку окупанти провели вісім безуспішних атак поблизу Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки, завдали авіаційного удару в районі Шевченко, застосувавши чотири КАБи.

Агентство Телевидения Новости