На Харківському напрямку ЗСУ відбили дві атаки окупантів, на Куп’янському – 17

Оперативна інформація станом на 16:00 1.10.2024 щодо російського вторгнення.

Від початку доби на фронті відбулося 74 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку відбулося дві ворожі атаки у районах Вовчанська та Стариці. Тривають бої. Ситуація контрольована.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня намагається просунутися до позицій ЗСУ в районах десяти населених пунктів. Дев’ять атак противника тривають неподалік Синьківки, Новоосинового, Курилівки, Новоселівки, Колесниківки та Стельмахівки. Загалом на напрямку зафіксовано 17 боєзіткнень.

Агресор збільшив кількість атак до десяти на Лиманському напрямку. Атакував поблизу Греківки, Невського, Новосадового та в Серебрянському лісі. Три боєзіткнення наразі тривають.

На Краматорському напрямку ЗСУ продовжують відбивати атаки окупантів біля Часового Яру та Григорівки. Наступ в напрямку Ступочок відбито українськими воїнами.

На Торецькому напрямку відбулося сім штурмів у районах Торецька та Щербинівки, де противник і зараз проводить два штурми.

Активність ворога наразі зберігається і на Покровському напрямку. 14 разів за сьогодні тут розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Наразі ще тривають бої у двох локаціях в районах Лисівки та Селідового. Авіація окупантів била протягом дня КАБами по Чунишиному.

Тривають бої на Курахівському напрямку. Поблизу Цукуриного, Гірника, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки протягом дня відбулось 17 бойових зіткнень, п’ять атак окупанта тривають.

Агентство Телевидения Новости