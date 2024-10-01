Окупанти обстріляли Куп’янськ: горять приватні та багатоквартирні будинки
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, 1 жовтня близько 17:40 збройні сили рф вчергове обстріляли м. Купʼянськ. У місті горять приватні та багатоквартирні житлові будинки.
Також пошкоджено автомобілі швидкої допомоги, що знаходились біля медичного закладу.
69-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Також отримав поранення водій бригади швидкої допомоги, його доставили до лікарні.
Триває ліквідація пожеж.
За попередніми даними, ворог обстріляв місто з РСЗВ.
Інформація буде оновлюватись.
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.