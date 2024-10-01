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Окупанти обстріляли Куп’янськ: горять приватні та багатоквартирні будинки

Окупанти обстріляли Куп’янськ: горять приватні та багатоквартирні будинки

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 1 жовтня близько 17:40 збройні сили рф вчергове обстріляли м. Купʼянськ. У місті горять приватні та багатоквартирні житлові будинки.

Також пошкоджено автомобілі швидкої допомоги, що знаходились біля медичного закладу.

69-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Також отримав поранення водій бригади швидкої допомоги, його доставили до лікарні.

Триває ліквідація пожеж.

За попередніми даними, ворог обстріляв місто з РСЗВ.

Інформація буде оновлюватись.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости

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