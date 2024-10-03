За минулу добу окупанти 17 разів обстріляли Харківщину КАБами – Синєгубов

Близько 23 години один з КАБів влучив по 5-ти поверховому житловому будинку в Салтівському районі Харкова.

Про це, під час телемарафону «Єдині новини», повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

В результаті обстрілу горіли конструктивні елементи будинку та 2 автомобілі. Зруйновано фасад будинку, пошкоджено 10 автомобілів.Постраждали 12 людей, 5 госпіталізовано. Загиблих немає.

Розбір завалів на місці удару по будинку у Харкові завершено.

«Для безпеки мешканців будинку фахівці аварійно-диспетчерської служби тимчасово припинили газопостачання до 5 під’їздів. Після чого провели детальне обстеження усієї газової системи дому, а також прилеглих газових мереж на наявність витоків газу та пошкоджень. Пошкоджень газових мереж при обстеженні виявлено не було, тому наразі фахівці проводять роботи з відновлення газопостачання до вцілілих під’їздів», – зазначив Олег Синєгубов.

За минулу добу під обстрілами опинилися 5 районів області: Купʼянський, Ізюмський, Богодухівський, Чугуївський та Харківський. Загалом постраждало 6 людей.

З населених пунктів трьох громад Куп’янського району Харківщини наразі триває евакуація. 200 дітей із сімʼями вже вивезли до безпечних місць. Ще 69 дітей залишилось евакуювати.

Агентство Телевидения Новости