Підозрювану в колабораційній діяльності Тетяну Монтян позбавили права на здійснення адвокатської діяльності в Україні.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Рішення було ухвалено 20 вересня його вже внесли до Реєстру. Свідоцтво було видано Монтян 22 вересня 1995 року.

Нагадаємо, що у 2023-му році Тетяні Монтян повідомили про підозру у закликах до повалення конституційного ладу.

За даними слідства, вона з березня 2022 року на пропагандистських каналах систематично публічно висловлювалася щодо суспільно-політичної ситуації в Україні. Ідеологічно обґрунтовуючи існування самопроголошених республік, Монтян виправдовувала війну в Україні

Також у Києві правоохоронці викрили соратника Монтян, який адміністрував прокремлівський Телеграм-канал пропагандистки з майже пів мільйона підписників.

Прокуратура вже скерувала до суду обвинувальний акт щодо Тетяни Монтян.

Агентство Телевидения Новости