Укрпошта отримала ще 70 тисяч повісток для оповіщення військовозобов’язаних

Міноборони України за допомогою Реєстру військовозобов’язаних сформувало 70 тисяч повісток, які відправлені Укрпошті для оповіщення громадян, які підлягають мобілізації.

Про це повідомляє Ukrainian Military Pages, пише Судово-юридична газета.

Зазначається, що сформовані реєстром повістки підписані електронними підписами начальників ТЦК та мають QR-код, який можна перевірити за допомогою камери смартфона і застосунку «Резерв+».

За наявною в UMP інформацією, в алгоритмах формування повісток виявлені деякі проблеми.

Зокрема повістки формуються в тому числі й на військовозобов’язаних з оформленим бронюванням чи відстрочкою, а також на тих, хто згідно з цим же реєстром вже призваний на військову службу.

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