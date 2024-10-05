У Харкові лікарі «швидкої» реанімували чоловіка

4 жовтня о 16.52 до диспетчерської поступив екстрений виклик.

Про це повідомляє «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

Гострий інфаркт міокарда стало причиною клінічної смерті 58-річного чоловіка.

Завдяки оперативній та високопрофесійній праці бригад ЕМД 710 у складі: лікаря Ірини Кулієвої, брата медичного Івана Макоедова, водія Всеволода Тарасенка, життя чоловіка було врятовано.

Після проведення успішних реанімаційних заходів чоловіка доправлено на шпиталізацію до лікувального закладу.

Агентство Телевидения Новости