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У Харкові лікарі «швидкої» реанімували чоловіка
4 жовтня о 16.52 до диспетчерської поступив екстрений виклик.
Про це повідомляє «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».
Гострий інфаркт міокарда стало причиною клінічної смерті 58-річного чоловіка.
Завдяки оперативній та високопрофесійній праці бригад ЕМД 710 у складі: лікаря Ірини Кулієвої, брата медичного Івана Макоедова, водія Всеволода Тарасенка, життя чоловіка було врятовано.
Після проведення успішних реанімаційних заходів чоловіка доправлено на шпиталізацію до лікувального закладу.