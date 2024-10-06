Міністр оборони Нідерландів Брекельманс відвідав Харків

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс відвідав Харків під час візиту в Україну, який не анонсувався.

Про це він Рубен Брекельманс у соцмережі X.

Рубен Брекельманс написав, що побачив у Харкові наслідки важких російських бомбардувань.

«Зруйновані квартири. Нестача електроенергії. Діти ходять до школи в бункерах. Україна може захиститися від цього, лише тримаючи Росію на більшій відстані», – зазначив Міністр оборони Нідерландів.

За словами начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, візит Рубена Брекельманса символізує міцну підтримку Нідерландів у боротьбі України проти російської агресії. Нідерланди з перших днів повномасштабного вторгнення надають Україні відчутну дипломатичну, економічну, гуманітарну та військову допомогу.

«Найближчим часом розпочнеться опалювальний сезон. Зважаючи на постійні обстріли окупантів, маємо бути готові до застосування альтернативних джерел опалення. Розраховуємо на підтримку партнерів. Також пріоритетне питання – забезпечення місць компактного проживання переселенців. Адже кількість людей, які вимушені покидати небезпечні території, стає все більше», – підкреслив начальник Харківської ОВА.

Командувачі військових підрозділів розповіли про оперативну ситуацію, що склалася на Харківщині. Наразі ворог продовжує штурмувати Куп’янський напрямок. Бійці Сил оборони тримають позиції, але Україна потребує підсилення озброєння.

Заступник Міністра оборони України Олександр Балануца теж подякував партнерам із Нідерландів та наголосив на пріоритетності військового компоненту в співробітництві між нашими державами. Зокрема, він зазначив, що Нідерланди стали першими, хто надіслав Україні винищувачі F-16. Надважливе й постачання установок Patriot для захисту неба.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс підкреслив, що подальша підтримка України продовжиться. Зараз іноземні партнери працюють над ініціативою щодо надання Україні необхідних дронів, зокрема великої дальності.

«Ми також розуміємо, що наразі допомога потрібна не лише у військовій сфері, тож Нідерланди будуть допомагати у відновленні енергетичної інфраструктури. Про це під час візиту в Україну вже говорив Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф», – сказав Рубен Брекельманс.

Нагадаємо, що саме в Харкові у березні цього року була укладена Угода про співробітництво у сфері безпеки, яка передбачає надання підтримки Україні протягом десяти років.

Агентство Телевидения Новости