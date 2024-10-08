На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 25 атак окупантів, на Харківському – шість

Оперативна інформація станом на 8:00 8.10.2024 щодо російського вторгнення.

Минулої доби по всьому фронту зафіксовано 172 бойових зіткнення. Покровський та Курахівський напрямки залишаються найгарячішими, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося шість бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку противник 25 разів атакував позиції ЗСУ. Основні зусилля загарбники прикладали в районах Синьківки, Новоселівки, Глушківки, Лозової та Кругляківки.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбивали 20 атак окупантів неподалік Макіївки, Греківки, Невського, Новосадового, Торського та в Серебрянському лісі.

На Краматорському напрямку ЗСУ зупинили чотири спроби противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру та Ступочок Донецької області.

На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог здійснив 12 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Диліївка та Неліпівка.

На Покровському напрямку захисники України відбивали 26 штурмових та наступальних дій. Противник концентрував зусилля в районах Лисівки та Селидового, де провів більш ніж половина атак. Окрім того, спроби окупантів просуватись вперед зупинено неподалік Новоторецька, Калинового, Крутого Яру, Новогродівки та Миколаївки Донецької області.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Цукуриного, Желанного Другого, Гірника, Новоселидівки, Гострого, Георгіївки та Катеринівки, де ворог 37 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Вчора авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали ударів по трьох засобах РВіА та шести районах зосередження особового складу і техніки ворога, базі ПММ та знищили ЗРК «Оса».

Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1340 осіб. Також наші воїни знешкодили сім танків, 30 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, засіб ППО, 43 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 3 ракети, 83 автомобілі та дев’ять одиниць спеціальної техніки.

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