На Харківщині прощаються зі стрільцем, що загинув на території рф

Лозівська громада прощається з Олександром Куликом, жителем Панютиного. Загинув солдат 26 вересня 2024 року.

Про це повідомили в Лозівській міській раді.

У ході штурмових дій, в районі населеного пункту Веселе (рф), під час ведення стрілецького бою Олександр отримав поранення, несумісне з життям.

Служив Олександр Кулик стрільцем 2 штурмового спеціалізованого відділення 1 штурмового спеціалізованого взводу 1 штурмової спеціалізованої роти військової частини А7400.

«Перед від’їздом на фронт він залишив пост на сторінці свого батька, в якому попросив вибачення в усіх, визнаючи власні помилки, та написав, що обрав шлях воїна», – розповіли в громаді.

У захисника залишилися дружина та син.

Агентство Телевидения Новости