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Цієї ночі над Україною було збито 18 «шахедів»

Цієї ночі над Україною було збито 18 «шахедів»

У ніч на 8 жовтня 2024 року (із 19:00 07.10 по 8:30 08.10) ворог задав удару по Одещині двома балістичними ракетами Іскандер-М з окупованого Криму, а також 19 ударними БпЛА із Приморсько-Ахтарська, рф.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

В результаті протиповітряного бою усі ворожі безпілотники ліквідовано в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій та Тернопільській областях.

18 збито авіацією, зенітними ракетними підрозділами, мобільними вогневими групами та РЕБ Сил оборони України, ще один ударний БпЛА повернувся в росію, йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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