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Обстріли Харківщини за добу: постраждали Куп’янський та Богодухівський райони

Обстріли Харківщини за добу: постраждали Куп’янський та Богодухівський райони

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

17:37 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, село Миронівка. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 2 га.

17:00 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, селище Золочів. Внаслідок обстрілу частково пошкоджено 16 приватних будинків та два двоповерхових багатоквартирних будинки. Друге влучання сталося в полі поблизу села Миронівка.

16:21 Куп’янський район, Куп’янська ТГ, місто Куп’янськ. Влучання КАБ в спортивний майданчик на території закладу освіти. Постраждали чоловік 35 років та жінка 57 років.

14:30 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, село Перовське. Внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний будинок та енергомережі.

На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося шість бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку противник 25 разів атакував позиції наших підрозділів. Основні зусилля загарбники прикладали в районах Синьківки, Новоселівки, Глушківки, Лозової та Кругляківки.

Агентство Телевидения Новости

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