Нардепи пропонують спростити умови для накладення заочних штрафів від ТЦК

Народні депутати пропонують дати можливість чоловікам, які досі не уточнили військово-облікові дані – а таких близько 6 мільйонів, сплатити 8500 грн шляхом самостійного ініціювання процесу розгляду справи та накладення на себе штрафу через Резерв+.

Відповідні ідеї містить законопроєкт 12093, повідомляє Судово-юридична газета.

«Запропоновані проєктом зміни спростять процедуру розгляду адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 КУпАП та нададуть можливість громадянам, які не уточнили дані без поважних причин, сплатити 50% від мінімальної санкції статті (8500 грн) шляхом самостійного ініціювання процесу розгляду справи та накладення стягнення через Електронний кабінет військовозобов’язаного, призовника, резервіста», – зазначено у законопроєкті.

Оскільки передбачається, що уточнення персональних даних буде передумовою для економічного бронювання та використання інших важливих функцій Електронного кабінету, то очікується, що такою можливістю скористається велика кількість військовозобов’язаних громадян.

Крім цього, процедура подання заяви та сплати штрафу через Електронний кабінет надасть можливість скористатися «знижкою» у 50 % від розміру накладеного адміністративного стягнення» – висловлюють думку автори законопроєкту.

Агентство Телевидения Новости