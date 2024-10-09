Бал хризантем у харківському екопарку: розмаїття кольорів та безліч видів

Понад тисяча квітів розквітли на «Балу хризантем» у харківському екопарку. Для декорування квіткових скульптур озеленювачі використали вісімнадцять видів хризантем. Квіти в горщиках до екопарку привезли з Полтавщини. Обирали сорти, стійкі до погодних негараздів: якщо тепла погода протримається – яскраво та затишно від хризантем буде до кінця жовтня. Задля цієї краси десять озеленювачів екопарку працювали кілька днів – висаджували квіти на клумби та створювали квіткові композиції. Кожна хризантема – у капсулі з водою, щоб довше квітла.

Юлія Черненко, озеленювачка екопарку

Декоруємо наші фігурки: коли тут закінчується вода, квітка трішки в’яне, то ми дістаємо, додаємо туди води. Або замінюємо на нову квітку, або ту саму, якщо вона ще добре почувається, ставимо назад. І так декоруються усі наші фігурки, які обшиті такою от сіткою.

До великої війни, розповіли екопарку, квітів використовували вчетверо більше. Зараз на це немає грошей – треба будувати нові вольєри для тварин та ремонтувати зруйновані російськими обстрілами. Усіх відвідувачів екопарку попереджають про небезпеку російських обстрілів. Тут є укриття та працюють гучномовці, що сповіщають про повітряну тривогу. Попри ризик російських обстрілів від традиційного Балу хризантем не відмовилися і цьогоріч.

Костянтин Анісімов, директор ГО «Фельдман Екопарк»

Вирішили продовжити цю традицію, до війни вона була більш масштабна, рази в три або в чотири. Офіційно ми нікого не запрошуємо, тому що розуміємо, яка небезпека перебування в парку. Життя триває і всі бажають Перемоги, миру.

Внаслідок ворожих обстрілів у перший рік великої війни загинули шестеро працівників екопарку. Російські боєприпаси вбили триста тварин. Руйнувань та пошкоджень зазнали вісімдесят відсотків вольєрів. Нині екопарк відбудовують, сюди повертають тварин з евакуації.





Агентство Телевидения Новости