IRIS-T SLM, танки, гаубиці, дрони та інше: новий пакет допомоги від Німеччини

Німеччина надала Україні новий військовий пакет на загальну суму 600 млн євро.

Про це сказав канцлер ФРН на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні в п’ятницю, 11 жовтня, повідомляє Кореспондент.

«Сьогодні, напередодні зими, третьої зими й цій вбивчої війни проти України, ми допомагаємо українцям та українкам цілком конкретно. Протягом останніх місяців росія обстрілює українську енергетичну інфраструктуру, теплоелектростанції, знищує лінії електропередач… Центральним для нас залишається посилення ППО. Тому саме зараз ми виділили України новий всеохопний військовий пакет на суму 600 млн євро», – заявив канцлер.

За словами Шольца, цей пакет включає вже п’яту систему ППО середньої дальності IRIS-T SLM, танки, гаубиці, дрони та інші позиції.

Окрім того, він підтвердив, що до кінця року Німеччина за підтримки Бельгії, Данії та Норвегії надасть Україні ще один великий пакет зброї на суму 1,4 млрд євро.

«Він включає також ППО IRIS-T SLM, ЗРК Skynex, танки Gepard, керовані гаубиці, самохідні артилерійські установки, броньовані автомобілі, бойові дрони, радари та боєприпаси» – анонсував канцлер.

Шольц також підтвердив, що Німеччина закладає у бюджет на наступний рік 4 млрд євро на пряму двосторонню допомогу Україні.

Агентство Телевидения Новости