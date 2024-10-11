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На Харківщині в ДТП загинула людина: поліція встановлює обставини аварії

На Харківщині в ДТП загинула людина: поліція встановлює обставини аварії

У ДТП на Харківщині загинула людина, також постраждали чоловік та жінка.

Їх госпіталізували до лікарні, повідомляє поліція Харківської області.

11 жовтня близько 8:00 на 406 км автодороги «Київ-Харків-Довжанський» сталося зіткнення автомобіля Volkswagen Touareg під керуванням 40-річного водія з автомобілем АЗЛК-412 під керуванням 69-річного водія, які рухалися в попутному напрямку від міста Валки в напрямку міста Полтава.

В результаті ДТП водій АЗЛК загинув на місці події. Його 66-річна пасажирка отримала тілесні ушкодження та доставлена до лікарні.

Водія Volkswagen з гіпертонічним кризом госпіталізували у реанімаційне відділення.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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